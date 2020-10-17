الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي للصين سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 16 أكتوبر، مقارنة مع 24 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة، إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وذكرت اللجنة أيضًا أنه جرى تسجيل 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقارنة مع عشر حالات في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85659 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.