مصادرة أسلحة محظورة وأزياء تشبه زى الجيش الألمانى

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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

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السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:11 ص
جراندي مارلاسكا
جراندي مارلاسكا
وكالات
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دعا وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا الجمعة في تونس إلى مزيد من التنسيق مع الحكومة التونسية في مسائل الهجرة غير النظامية في ظل تزايد تدفق المهاجرين من المغرب العربي باتجاه أوروبا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أفاد الوزير الإسباني أنه تطرق مع نظيره التونسي توفيق شرف الدين ورئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ملف الهجرة غير النظامية وتجارة البشر وشبكات الهجرة السرية.

وقال جراندي مارلاسكا وفق ما جاء في فيديو نشرته رئاسة الحكومة التونسية على الإنترنت "لدينا فرصة لمزيد من تعميق التعاون والتنسيق".

وعبّر الوزير الإسباني عن رغبة بلده في الافادة من الخبرة التونسية في مكافحة الإرهاب ودعا إلى "تنسيق أكبر بين البلدين في مجال الهجرة غير النظامية"، وفق المصدر ذاته.

وتزايد عدد الشباب الراغبين في الهجرة من دول المغرب العربي نتيجة انسداد الآفاق على المستويين السياسي والاقتصادي والتداعيات الاجتماعية للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

بدورها شدّدت الدول الأوروبية الضغط على دول جنوب المتوسط لوقف موجات الهجرة غير النظامية.

وتراجع أعداد الواصلين إلى السواحل الإسبانية بصفة عامة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، لكن صار الجزائريون يمثلون ثلثي الواصلين متجاوزين بذلك عدد المغاربة، وفق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

ويتوجه عادة المهاجرون الذين ينطلقون من تونس نحو السواحل الإيطالية. لكنّ وسائل إعلام تونسية افادت الأربعاء بتفكيك شبكة يُشتبه في تنظيمها رحلات هجرة غير نظامية من تونس في اتجاه إسبانيا مرورا بالجزائر والمغرب.

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