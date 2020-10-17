بالتزامن مع العام الدراسى الجديد.. قرارات هامة لوزير التربية والتعليم

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد من القرارات الهامة فى الساعات الأولى من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن هذه القرارات وترصد الدستور أبرزها.- ٦٠ ألف مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية قامت بتحضير جداول الحضور.- يحصل الطالب على الجدول الخاص به في أول يوم للدراسة اليوم السبت.- على ولي الأمر عدم جلب ابنه الي المدرسة إذا ثبت ارتفاع في درجات حرارته أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.- كل مدرسة يوجد بها 3 أجهزة قياس حرارية للكشف عن الطلاب قبل دخول المدرسة.- وجود بعض القواعد المتفق عليها بين الصحة والتعليم حال انتشار فيروس كورونا سواء في الفصل أو المدرسة.- جميع المديريات التعليمية قد استلمت التابلت ما عدا إدارات مديريات شمال وجنوب سيناء وأسوان وسيتم تسليمها التابلت خلال الأسبوع الجاري.- كل طلاب الصف الأول الثانوي سيكون معهم التابلت في أول أسبوع من الدراسة.- القنوات التعليمية ستكون المصدر الرئيسي للعملية التعليمية أثناء الجلوس في المنزل.- إطلاق موقع جديد بعنوان "التعليم المصري" وهذا الموقع سوف يتم افتتاحه يوم 18 أكتوبر الجاري، وهذا الموقع للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ويعمل على تعريف كل الأمور الخاصة بالعملية التعليمية لكل أفراد العملية التعليمية.- يوجد كول سنتر للعمل على رصد الشكاوى والعمل على حلها خلال أيام العام الدراسي الجديد.- تخصيص رقم "واتس آب" لاستقبال شكاوى واستفسارات أول يوم دراسي والذي انطلق اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، والرقم يوجد خلفه جيش من الموظفين للاستماع إلى شكاوى ورصد المشكلات والعمل على حلها ومن الممكن أن يتواصل الرقم مع ولي الأمر بعد سماع شكوته، والرقم هو ٠١١٤٨٩٧٠٦١٠ وهذا الرقم تم تخصيصه من أجل مساعدة الجميع.- بث قناة تحت عنوان "مدرستنا" هذه القناة ترددها ١٢٣٠٣ وهذه القناة سوف تبث مناهج وشرح للمراحل من الرابع الابتدائي حتى الإعدادية، وسوف يتم بثها من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر، وهذه القناة سوف تعمل على مدار 24 ساعة، كما أن الجدول الخاص بها سوف يتم طباعته وتوزيعه على المدارس، بالإضافة إلى أن الجدول سوف يتم نشره على القناة في بداية الأسبوع الأول من البث.- تم الاتفاق مع ميكروسوفت على عمل بريد إلكتروني موحد لكل الطلاب حتى يتمكن من الدخول على المنصات التعليمية وأي شيء يحتاج منه بريد إلكتروني وكلمة سر على أن يكون البريد الإلكتروني وكلمة السر موحدين لكل الطلاب.- منصة المناهج الرقمية يتم الآن إضافة مناهج الصف الثالث الثانوي عليها بعد مراجعتها، حيث إنها سوف تكون باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.- منصة الامتحانات الإلكترونية أصبحت جاهزة لامتحان أكثر من مليون طالب، كما أنها سوف تتم عليها امتحانات الثانوية في صيف 2021.- سيتم بث قناة لشرح دروس الثانوية من الصف الأول الثانوى حتى الثالث الثانوي في 1 نوفمبر، وهذه قناة خاصة بإدارة مختلفة عن إدارة الوزارة بالإضافة إلى بث قناة أخرى للتعليم الفني في 1 نوفمبر أيضًا.وينطلق العام الدراسي اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، ويقوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بعمل جولة في مدرستي السعيدية والجيزة الإعدادية بمحافظة الجيزة.