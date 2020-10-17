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السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سرقة أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح الإنفلونزا فى المكسيك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا
وكالات
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قالت السلطات المكسيكية، إن أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح الإنفلونزا تعرضت للسرقة من شركة توزيع في المكسيك، بعد أسبوع واحد من سرقة ما يقرب من 38 ألف وحدة من أدوية السرطان.

وأصدرت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية بالمكسيك تنبيها صحيا بعد سرقة لقاح "فاكسيجريب"، الذي كان مخصصًا للمستشفيات العامة.

وقالت اللجنة إنه تمت سرقة الجرعات من شاحنة نقل في 12 أكتوبر دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، قال ممثلو الادعاء إنه تم العثور على 27 حقيبة من أدوية السرطان في أحد شوارع مكسيكو سيتي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تلك الأدوية هي التي سرقها لصوص مسلحون من مختبر يوم 4 أكتوبر الجاري.

ووقعت السرقات في الوقت الذي تعاني فيه المكسيك من نقص حاد في أدوية السرطان للأطفال وفي بداية موسم الأنفلونزا.

وأطلقت السلطات حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لمنع هذا الفيروس من الاندماج مع فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 85 ألف شخص في المكسيك، وهي رابع أكبر حصيلة وفيات في العالم.

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