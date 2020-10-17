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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون على المنصة الإلكترونية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:27 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاتفاق مع ميكروسوفت على إنشاء بريد إلكتروني موحد لكل الطلاب حتى يتمكنوا من الدخول على المنصات التعليمية وأي شيء يحتاج منه بريد إلكتروني وكلمة سر، على أن يكون البريد الإلكتروني وكلمة السر موحدين لكل الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في فيديو قام ببثه علي صفحته الشخصية علي فيس بوك، إن منصة المناهج الرقمية يتم الآن اضافة مناهج الصف الثالث الثانوي عليها بعد مراجعتها، مشيرا إلى أنها سوف تكون باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن منصة الامتحانات الإلكترونية أصبحت جاهزة لامتحان أكثر من مليون طالب، مؤكدًا أنها سوف تتم عليها امتحانات الثانوية في صيف ٢٠٢١.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم بث قناة لشرح دروس الثانوية من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي في ١ نوفمبر وهذه قناة خاصة بإدارة مختلفة عن إدارة الوزارة، بالإضافة إلى بث قناة أخرى للتعليم الفني في 1 نوفمبر أيضًا، معلقًا: "إن شاء الله هتكون سنة آمنة وهنعدي منها على خير".

وينطلق العام الدراسي اليوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر، ويقوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بعمل جولة في مدرستي السعيدية والجيزة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

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