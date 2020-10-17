بلجيكا.. إغلاق المطاعم وحظر التجوال لمكافحة تفشى كورونا

أغلقت الحكومة البلجيكية جميع المطاعم لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أعلن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، بعد اجتماع أزمة أنه سيكون هناك أيضا حظر تجول على مستوى البلاد من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا (بالتوقيت المحلي).وسيعمل المواطنون من المنازل حيثما أمكن ويكونون على اتصال وثيق بشخص واحد فقط خارج منزلهم.وقال رئيس الوزراء: "نحن في مرحلة الإنذار من المستوى 4 نرى أن الأعداد تتزايد وأن أطبائنا ومستشفياتنا تحت الضغط.. هناك 2000 شخص في المستشفيات، لدينا 35 حالة وفاة يوم الخميس.. الفرق بين شهري مارس وأبريل هو أننا ندرك هذه المرة أن الفيروس قريب جدا: معظمنا يعرف الأشخاص المصابين وحتى المرضى أو المرضى جدا".وأضاف: "لكن على الرغم من كل الجهود التي يبذلها جزء كبير من السكان للالتزام بالقواعد التي تم تبنيها مؤخرا، فإننا نرى أن هذا لا يكفي: فالأرقام أعلى من ذلك، بل إنها ضعف تلك الخاصة بشهر مارس وأبريل".وتابع قائلا: في الأيام القادمة، لن نرى أي أخبار سارة بالأرقام، يجب أن نتوقع أنباء سيئة ولهذا قررنا اتخاذ الإجراءات التالية:– إغلاق جميع مؤسسات هوريكا والمقاهي والمطاعم في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر، سيتم إجراء تقييم للإجراء بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كان هذا لا يزال ضروريا، وسيصاحب هذا الإجراء مظروف كبير لدعم القطاع المتضرر بشدة لتجاوز الأزمة بأقل قدر ممكن.– تم فرض حظر تجوال وطني من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد في منتصف الليل.– حظر بيع الكحول بعد الساعة الثامنة مساء.– الاتصالات الوثيقة ستقتصر الآن على شخص واحد لمدة شهر.– يمكن لكل أسرة أن تستقبل 4 أشخاص كحد أقصى شهريا في المنزل.– يجب أن يصبح العمل عن بعد هو القاعدة مرة أخرى اعتبارا من يوم الإثنين، في جميع المهن حيث يكون ذلك ممكنا، إذا كان العمل عن بعد غير ممكن، فإن أصحاب العمل مطالبون بضمان السلامة والبعد.– إلغاء أسواق عيد الميلاد، أسواق السلع المستعملة، قرى الشتاء، باستثناء أسواق المواد الغذائية (بدون إمكانية تناول مشروب) يمكن أن تقام وكذلك المعارض (حتى 200 شخص)– تجمع 40 شخصا كحد أقصى في الجنازات.– المدارس تبقى مفتوحة بشكل طبيعي.– تجمع 40 شخصا كحد أقصى في جميع الفعاليات غير الخاضعة للإشراف المهني وبدون بروتوكول.وبلغ متوسط الإصابات اليومية الجديدة لمدة سبعة أيام ما يقرب من 6000 في بلجيكا، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا.ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها اليوم، حظر بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 8 مساء، وإلغاء أسواق عيد الميلاد.