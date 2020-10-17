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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تطلق قناة «مدرستنا» للطلاب بمرحلتى الابتدائية والإعدادية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:53 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سوف يتم بث قناة تحت عنوان "مدرستنا" هذه القناة ترددها ١٢٣٠٣، مشيرا إلى أن هذه القناة سوف تبث مناهج وشرح للمراحل من الرابع الابتدائي حتى الإعدادية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في فيديو قام ببثه على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذه القناة سوف يتم بثها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القناة سوف تعمل على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أن الجدول الخاص بها سوف يتم طباعته وتوزيعه على المدارس، بالإضافة إلى أن الجدول سوف يتم نشره على القناة في بداية الأسبوع الأول من البث.

وينطلق العام الدراسي اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، ويقوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بعمل جولة في مدرستي السعيدية والجيزة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

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