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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول النزاع بين أذربيجان وأرمينيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:08 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يخطط لعقد جلسة مغلقة يوم الإثنين المقبل لمناقشة تطورات النزاع الأذربيجاني الأرمني في إقليم كاراباخ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضحت المصادر أن "مشاورات مغلقة من المخطط لعقدها في الساعة 15:00 من يوم الإثنين"، مشيرة إلى أن الاجتماع سيجري بطلب من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم كاراباخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، مرارا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في "تحرير أراضي أذربيجان المحتلة"، موضحا ضرورة أن يقدم الجانب الأرمني جدولا زمنيا لسحب قواته من كاراباخ والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.

من جانبه، صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي أعلن التعبئة العامة في أرمينيا خلال بدء التصعيد، بأن ناجورني كاراباخ أرض أرمنية، مؤكدا أن يريفان تدرس مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية كاراباخ المعلنة من طرف واحد.

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