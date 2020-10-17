وزير التعليم يخصص رقم «واتساب» لاستقبال الاستفسارات حول العام الدراسى الجديد

خصص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم "واتساب" لاستقبال شكاوى واستفسارات عن العام الدراسي الجديد والذي سينطلق اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر.وقال وزير التربية والتعليم، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "هذا الرقم يوجد خلفه جيش من الموظفين للاستماع إلى الشكاوى ورصد المشكلات والعمل على حلها ومن الممكن أن يتواصل الرقم مع ولي الأمر بعد سماع شكوته".وأضاف وزير التعليم أن الرقم هو ٠١١٤٨٩٧٠٦١٠.وأضاف وزير التربية والتعليم: "لا ترسلوا شكواكم على الأرقام الشخصية لقيادات الوزارة وهذا الرقم تم تخصيصه من أجل مساعدة الجميع".وينطلق العام الدراسي اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، ويقوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بعمل جولة في مدرستي السعيدية والجيزة الإعدادية بمحافظة الجيزة.