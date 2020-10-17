وزير الخارجية الأمريكى يعرب عن قلقه من تحرك شمال قبرص لإعادة فتح فاروشا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قلقه من تحرك شمال قبرص لإعادة فتح منطقة فاروشا، قائلًا إنها «خطوة استفزازية».وأغلقت تركيا منطقة فاروشا السياحية الفاخرة، بعد سيطرتها على جزء من جزيرة قبرص، بينها مدينة فاماجوستا عام 1974، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا في 1984 يحمي وضع فاروشا، وينص على أن: «المنطقة المهجورة لا يمكن أن يسكنها سوى سكانها الأصليون».وكانت اليونان قد دانت خطط تركيا لإعادة فتح حي فاروشا في مدينة فاماجوستا الساحلية الواقعة في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية غير معترف بها إلا من قبل أنقرة، والذي ظل مهجورًا منذ 46 عامًا.وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: «تدين اليونان بأشد العبارات قرار تركيا السماح بالدخول إلى شاطئ فاروشا.. هذا القرار هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتعتزم اليونان تعزيز جميع الإجراءات ذات الصلة في جمهورية قبرص».ويأتي صدور البيان اليوناني تعقيبًا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء قبرص الشمالية، أرسين تتار، عن إعادة فتح شاطئ فاروشا أمام الزوار.