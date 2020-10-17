«التعليم» تطلق موقع إلكترونى جديد لخدمة أولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع المديريات التعليمية قد استلمت التابلت ماعدا إدارة مديرية شمال وجنوب سيناء وأسوان، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمهم التابلت خلال الأسبوع الجاري.وقال الوزير، في فيديو قام ببثه على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل طلاب الصف الأول الثانوي سيكون معاهم التابلت في أول أسبوع من الدراسة".وأضاف "شوقي"، أن القنوات التعليمية ستكون المصدر الرئيسي للعملية التعليمية أثناء الجلوس في المنزل.وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سوف يطلق موقع إلكتروني جديد بعنوان "التعليم المصري" وهذا الموقع سوف يتم افتتاحه يوم 18 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن هذه المنصة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وتعمل هذه المنصة على تعريف كل الأمور الخاصة بالعملية التعليمية لكل أفراد العملية التعليمية.وأوضح أنه يوجد كول سنتر للعمل على رصد الشكاوى والعمل على حلها خلال أيام العام الدراسي الجديد.وينطلق العام الدراسي اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، ويقوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم بعمل جولة في مدرستي السعيدية والجيزة الإعدادية بمحافظة الجيزة.