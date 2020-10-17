تفاصيل حادث تصادم 5 سيارات بالمنوفية

استقبلت مستشفى بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، حالة وفاة و9 مصابين إثر تصادم 5 سيارات على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بنطاق مركز بركة السبع أمام قرية الروضة.على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، كما انتقل إلى مكان الحادث عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفى.وأكد مصدر أمني أن الحادث وقع نتيجة اصطدام 5 سيارات على الطريق بسبب السرعة الزائدة، موضحا أنه تم فتح الطريق بعد إزالة الأوناش ناتج حادث السيارات عن الطريق لفتح حركة السير مرة أخرى بعد تعطلها لفترة قصيرة.وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.