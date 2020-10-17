قبل بدء الدراسة بساعات.. وزير التعليم: توفير 3 أجهزة لقياس الحرارة فى كل مدرسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد ٦٠ ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، قامت بتحضير جدول الحضور، وسوف يحصل الطالب على الجدول الخاص به في أول يوم للدراسة، اليوم السبت.وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فيديو قام ببثه علي صفحته الرسمية على «الفيس بوك»، إنه علي ولي الأمر عدم جلب ابنه إلى المدرسة إذا ثبت ارتفاع في درجات حرارته أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.وأشار «شوقي» إلى أن كل مدرسة يوجد بها ٣ أجهزة قياس حرارية للكشف عن الطلاب قبل دخول المدرسة، بالإضافة إلى وجود بعض القواعد المتفق عليها بين الصحة والتعليم حال انتشار فيروس كورونا، سواء في الفصل أو المدرسة، مؤكدًا أن هناك إجراءات مرتبة لغلق أي منشأة تعليمية انتشر فيها الفيروس.وينطلق العام الدراسي، اليوم السبت الموافق ١٧أكتوبر، ويجري الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، جولة في مدرستي السعيدية والجيزة الإعدادية بمحافظة الجيزة.