باريس وواشنطن تشددان على ضرورة وقف إطلاق النار فى كاراباخ

بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ناجورني كاراباخ، حيث تحتدم المعارك بين الجنود الأذربيجانيين والانفصاليين الأرمن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اتفق إسبر وبارلي خلال اتصال هاتفي "على ضرورة أن يفي زعماء أرمينيا وأذربيجان بوعودهم بوقف فوري لإطلاق النار في منطقة ناجورني كاراباخ وتسوية (النزاع) سلميا"، بحسب بيان نشره البنتاجون.وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهود حل النزاع منذ عام 1994، إلى جانب روسيا، في إطار ما يسمى مجموعة مينسك.واستؤنفت المعارك في نهاية سبتمبر في قاراباج، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص حسب حصيلة غير نهائية، في وقت تُتهم تركيا، الحليف الرئيسي لباكو، بالتدخل هناك.وأشار بيان البنتاجون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش أيضا مع نظيرته الفرنسية الوضع في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة أخرى تتصاعد فيها التوترات مع تركيا.وأرسلت تركيا هذا الأسبوع سفينة للتنقيب عن الغاز إلى هذه المنطقة التي تطالب بها اليونان، ما دفع ألمانيا وفرنسا للتنديد بالاستفزازات "غير المقبولة" من جانب تركيا.وبعد إطلاق 4 رهائن غربيين في مالي مقابل 200 جهادي، شكر إسبر "الوزيرة (الفرنسية) على الدور الريادي لفرنسا في مكافحة الإرهاب"، وفق البيان.وأضاف البيان أن البنتاجون "عبّر أيضا عن أمله في أن تقوم مزيد من الدول الأوروبية بدعم جهود فرنسا في منطقة الساحل"، دون أن يأتي على ذكر خطة البنتاغون لتقليص مشاركته العسكرية في إفريقيا.