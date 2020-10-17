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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام وزير دفاع المكسيك السابق بالمساعدة فى تهريب المخدرات إلى أمريكا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:40 ص
وزير الدفاع المكسيكي
وزير الدفاع المكسيكي السابق
وكالات
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قال الإدعاء الأمريكي إن وزير الدفاع المكسيكي السابق استغل منصبه لحماية عصابة بلتران-ليفا وتوجيه عمليات الجيش ضد عصابات منافسة بل أنه ساعد في شحن أطنان من المخدرات للولايات المتحدة.

وحسبما أفات وكالة أنباء "فرانس برس" اعتقلت السلطات الأمريكية وزير الدفاع المكسيكي السابق سالفادور سيانفويجوس في مطار لوس أنجليس يوم الخميس.

وقال ممثلون للادعاء في نيويورك إنه تقاضى رشا مقابل توفير حماية تضمنت تحذير أفراد العصابة من التحقيقات الأمريكية.

ووجه المدعون لسيانفويجوس البالغ من العمر 72 عاما خمسة اتهامات بتهريب المخدرات وغسل أموال.

وجاء اعتقال سيانفويجوس قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يسعى فيها الرئيس دونالد ترامب للفوز بفترة ثانية. وقد جعل ترامب التصدي لنشاط العصابات أحد الأهداف الرئيسية في سياسته على الرغم من عدم إحراز تقدم يذكر في هذه المجال منذ توليه السلطة في 2017.

ويمثل اعتقال سيانفويجوس أول مرة يتم فيها توجيه اتهامات لوزير دفاع مكسيكي سابق واعتقاله.

وسيكون لسقوطه تداعيات بعيدة المدى على حرب المكسيك على المخدرات التي تقودها القوات المسلحة منذ أكثر من عشر سنوات.

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