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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى جنوب أفريقيا تتجاوز 700 ألف حالة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:39 ص
كورونا فى جنوب أفريقيا
كورونا فى جنوب أفريقيا
وكالات
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قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، إن حالات الإصابة بكورونا في البلاد منذ الإصابة الأولى في أوائل مارس، تجاوزت 700 ألف.

وجاء إعلان الوزارة وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة في وقت تكافح فيه البلاد ركودا اقتصاديا.

وقالت الوزارة إنها رصدت حوالي 2019 إصابة جديدة يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 700203 حالات.

وسجلت جنوب إفريقيا حتى الآن 18370 وفاة.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في الآونة الأخيرة من موجة ثانية من الوباء في بلد يقطنه 58 مليون نسمة، إذا تهاون المواطنون والسلطات وتوقفوا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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