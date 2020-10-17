أوباما يقود حملة لدعم جو بايدن فى الانتخابات

قالت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سيجري حملة لدعم بايدن في 21 أكتوبر القادم بولاية فيلاديلفيا.وأضافت الحملة، في بيان، أن معلومات إضافية بهذا الشأن سيتم توفيرها في وقت لاحق، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وكان أوباما انتقد ترامب خلال مقابلة إذاعية الأسبوع الماضي، ووصفه فيها بـ«محرك للمعلومات المضللة».ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل.