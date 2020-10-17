تراجع الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية فى أغسطس

أفادت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت في أغسطس بعد زيادتها لثلاثة أشهر متتالية.وبلغت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية 7.083 ترليون دولار في أغسطس من 7.097 تريليون دولار في الشهر السابق، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وشهدت حيازات كل من اليابان والصين، وهما أكبر حائزين لسندات الخزانة الأمريكية من خارج الولايات المتحدة، انخفاضًا في أغسطس إلى 1.278 تريليون دولار و1.068 تريليون دولار على الترتيب، ولا تزال اليابان أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية.