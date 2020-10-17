رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 17 أكتوبر 2020

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:43 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تتلقى منحة خاصة لتعزيز وضعك المهني، لكن بعض المتضرّرين يزعجهم الأمر ويحاولون عرقلتك.
عاطفيًا: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان.
صحيًا: يقال خالف تعرف، طبّق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.

الثور
مهنيًا: يوم متقلب يشوش فكرك ويخفف من اندفاعك فيتقلب المزاج قليلًا، لذا عليك في هذه الحالة أن تكون أكثر ليونة.
عاطفيًا: ابتعد عن الخيانة قدر المستطاع؛ لأن الشريك لا يحتملها ولن يسامحك.
صحيًا: لا تتناول الطعام أكثر من حاجتك؛ لأنك قد تصاب بتخمة وبوجع في المعدة.

الجوزاء
مهنيًا: تتوسّع الآفاق والآمال الكبيرة وتتجسد الطموحات، فقد يهبك هذا اليوم مفاجأة جيدة في العمل.
عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية مليئة بالمغامرات العابرة، ألم يحن الوقت بعد التفكير الجدّي في الارتباط؟.
صحيًا: تدرك أنك خمول بعض الشيء، لكن لا تتردد حين يطلب منك القيام بنشاط رياضي معيّن.

السرطان
مهنيًا: تبني مشاريعك على أسس ثابتة، وقد تقوم بعملية بيع أو شراء أو عملية إقناع.
عاطفيًا: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.
صحيًا: حتى في فصل الخريف يبقى الطقس جميلًا للقيام بمختلف الأنشطة الرياضية.

الأسد
مهنيًا: لن تجد من يقدّر ما تبذله من جهد في العمل، ما يدفعك إلى البحث عن عمل جديد يقدرك جيدًا.
عاطفيًا: كثرة التشدد مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب قاسية، وهذا لن يكون في مصلحة العلاقة إطلاقًا.
صحيًا: تدرك بعد تجربة طويلة أن الرياضة والوقاية خير علاج للوضع الصحي.

العذراء
مهنيًا: مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية، فحاول الاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة.
عاطفيًا: أنصح لك إيجاد التسويات مع الشريك وعدم تضخيم الأمور أو تصوّر الأسوأ أو الذهاب نحو خيارات حاسمة.
صحيًا: إذا شعرت بأي خلل في دقات قلبك وعدم انتظامها فسارع إلى طبيبك.

الميزان
مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا يسهل أمامك المفاوضات المهنية والشخصية، وتسعد من حولك وتحسن الكلام والتعبير والمجاملة والثناء.
عاطفيًا: إذا كنت تشعر بالاستقرار نهائيًا، فإنّ شريكك هو الشخص المناسب للإقدام على هذه الخطوة من دون تردد.
صحيًا: تقرر اصطحاب الأسرة في رحلة ترتاح فيها من عناء العمل وهمومه وتريح جسمك.

العقرب
مهنيًا: يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطًا كبيرة وأهمية، وتؤدي دورًا كبيرًا في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.
عاطفيًا: قد يصعب عليك التفاهم مع الشريك، وربما تظهر عن تأفف وتذمر وتوجه الانتقاد والملاحظات الجارحة من دون حدود.
صحيًا: أضبط أعصابك، ولا تنفعل أمام أمور بسيطة لا تستحق حتى الالتفات إليها.

القوس
مهنيًا: خلافات عابرة في محيطك المهني، لا تخلّف أي رواسب أو تجاذبات على صعيد العلاقة المستقبلية.
عاطفيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي المصاعب مع الشريك، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.
صحيًا: تخرج من أزمة صحية معافى ومرتفع المعنويات، وتحاول أن تزرع التفاؤل في محيطك.

الجدي
مهنيًا: تشعر بتميزك وإذا حققت انتصارًا ما قد تعيش نوعًا من التباهي بالذات.
عاطفيًا: تتلقى جرعة إضافية لتعزيز وضعك العاطفي، لكن الحذر واجب من بعض المتضرّرين الذين لن ينجحوا في زعزعة العلاقة.
صحيًا: لا تخالف تعليمات الطبيب وطبّقها بحذافيرها، فالنتيجة في مصلحتك.

الدلو
مهنيًا: تثار اليوم أزمة لها علاقة بالماضي، حافظ على مشاعرك وآرائك سريّة، واعمل بعيدًا عن العيون.
عاطفيًا: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيدًا من الاستقرار العاطفي.
صحيًا: تجنب السهرات الطويلة؛ لأنها تؤثر في نشاطك في العمل وقد تشتت تركيزك.

الحوت
مهنيًا: تشعر هذا اليوم بحس المنافسة الذي تتمتع به في مواجهة التحديات والتغلب على المصاعب مهما تكن كبيرة وصعبة.
عاطفيًا: حاول ألا تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، ولا سيّما أنّ بعض العصبية قد تزيد الأمور حدّة بينكما.
صحيًا: لا ترفض الدعوات التي تتلقاها بغية إخراجك من عزلتك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخر قرارات وزير التربية والتعليم.. القصة للاطلاع فقط

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2020

والد بوسي يكشف حقيقة قرابتها من عبدالحليم حافظ: «كانت تبيع لشقيقته عيش وبط»

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

الصور

image description

استخراج «ولاعة وموبايل» من بطن مريض بالمنصورة

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل محمود ياسين

image description

حرف يدوية وأنشطة ثقافية لسكان عشش السودان بالجيزة (صور)

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

الممثلة الأمريكية مينا سوفارى تنتظر مولودها الأول

مواعيد القطارات اليوم السبت 16-10-2020

الزمالك: طاقم طبى متكامل يتابع حالة فرجانى ساسى بعد إصابته بكورونا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. «حرب مصر العظمى» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

نُقاد عن ديوان «سر كنعانية» لـ ابتسام أبوسعدة: تستلهم الغربة واللجوء

تدشين موقع إلكتروني تخليدًا لأعمال لينين الرملى

عبير الفقي تفوز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية 2020