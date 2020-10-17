حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 17 أكتوبر 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:مهنيًا: تتلقى منحة خاصة لتعزيز وضعك المهني، لكن بعض المتضرّرين يزعجهم الأمر ويحاولون عرقلتك.عاطفيًا: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان.صحيًا: يقال خالف تعرف، طبّق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.مهنيًا: يوم متقلب يشوش فكرك ويخفف من اندفاعك فيتقلب المزاج قليلًا، لذا عليك في هذه الحالة أن تكون أكثر ليونة.عاطفيًا: ابتعد عن الخيانة قدر المستطاع؛ لأن الشريك لا يحتملها ولن يسامحك.صحيًا: لا تتناول الطعام أكثر من حاجتك؛ لأنك قد تصاب بتخمة وبوجع في المعدة.مهنيًا: تتوسّع الآفاق والآمال الكبيرة وتتجسد الطموحات، فقد يهبك هذا اليوم مفاجأة جيدة في العمل.عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية مليئة بالمغامرات العابرة، ألم يحن الوقت بعد التفكير الجدّي في الارتباط؟.صحيًا: تدرك أنك خمول بعض الشيء، لكن لا تتردد حين يطلب منك القيام بنشاط رياضي معيّن.مهنيًا: تبني مشاريعك على أسس ثابتة، وقد تقوم بعملية بيع أو شراء أو عملية إقناع.عاطفيًا: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.صحيًا: حتى في فصل الخريف يبقى الطقس جميلًا للقيام بمختلف الأنشطة الرياضية.مهنيًا: لن تجد من يقدّر ما تبذله من جهد في العمل، ما يدفعك إلى البحث عن عمل جديد يقدرك جيدًا.عاطفيًا: كثرة التشدد مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب قاسية، وهذا لن يكون في مصلحة العلاقة إطلاقًا.صحيًا: تدرك بعد تجربة طويلة أن الرياضة والوقاية خير علاج للوضع الصحي.مهنيًا: مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية، فحاول الاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة.عاطفيًا: أنصح لك إيجاد التسويات مع الشريك وعدم تضخيم الأمور أو تصوّر الأسوأ أو الذهاب نحو خيارات حاسمة.صحيًا: إذا شعرت بأي خلل في دقات قلبك وعدم انتظامها فسارع إلى طبيبك.مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا يسهل أمامك المفاوضات المهنية والشخصية، وتسعد من حولك وتحسن الكلام والتعبير والمجاملة والثناء.عاطفيًا: إذا كنت تشعر بالاستقرار نهائيًا، فإنّ شريكك هو الشخص المناسب للإقدام على هذه الخطوة من دون تردد.صحيًا: تقرر اصطحاب الأسرة في رحلة ترتاح فيها من عناء العمل وهمومه وتريح جسمك.مهنيًا: يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطًا كبيرة وأهمية، وتؤدي دورًا كبيرًا في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.عاطفيًا: قد يصعب عليك التفاهم مع الشريك، وربما تظهر عن تأفف وتذمر وتوجه الانتقاد والملاحظات الجارحة من دون حدود.صحيًا: أضبط أعصابك، ولا تنفعل أمام أمور بسيطة لا تستحق حتى الالتفات إليها.مهنيًا: خلافات عابرة في محيطك المهني، لا تخلّف أي رواسب أو تجاذبات على صعيد العلاقة المستقبلية.عاطفيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي المصاعب مع الشريك، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.صحيًا: تخرج من أزمة صحية معافى ومرتفع المعنويات، وتحاول أن تزرع التفاؤل في محيطك.مهنيًا: تشعر بتميزك وإذا حققت انتصارًا ما قد تعيش نوعًا من التباهي بالذات.عاطفيًا: تتلقى جرعة إضافية لتعزيز وضعك العاطفي، لكن الحذر واجب من بعض المتضرّرين الذين لن ينجحوا في زعزعة العلاقة.صحيًا: لا تخالف تعليمات الطبيب وطبّقها بحذافيرها، فالنتيجة في مصلحتك.مهنيًا: تثار اليوم أزمة لها علاقة بالماضي، حافظ على مشاعرك وآرائك سريّة، واعمل بعيدًا عن العيون.عاطفيًا: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيدًا من الاستقرار العاطفي.صحيًا: تجنب السهرات الطويلة؛ لأنها تؤثر في نشاطك في العمل وقد تشتت تركيزك.مهنيًا: تشعر هذا اليوم بحس المنافسة الذي تتمتع به في مواجهة التحديات والتغلب على المصاعب مهما تكن كبيرة وصعبة.عاطفيًا: حاول ألا تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، ولا سيّما أنّ بعض العصبية قد تزيد الأمور حدّة بينكما.صحيًا: لا ترفض الدعوات التي تتلقاها بغية إخراجك من عزلتك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.