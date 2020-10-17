السيطرة على حريق مول العصر الحديث فى حلوان

تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على الحريق الذي حدث داخل مول العصر الحديث في مدينة حلوان، بعد اندلاع النيران فيه، وتواصل القوات عمليات التبريد في الوقت الحالي.كان قد تم الدفع بسيارتين إطفاء، وفرضت قوات الحماية المدنية كردون أمني بمحيط مكان النيران.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، بوقوع حريق في مول تجاري، بمدينة حلوان، دون وقوع خسائر بشرية.