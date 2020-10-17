تكريم أبطال «زنزانة 7» بمهرجان «ميدل إيست فاشون فيستيفال» (صور)

أقيمت اليوم الدورة الرابعة من مهرجان «ميدل ايست فاشون فيستيفال»، بمنتجع جولف السليمانية، بحضور مجموعة من رجال الأعمال ونجوم الفن.وكرمت إدارة المهرجان أبطال فيلم «زنزانه٧» بعد النجاح الذى حققه الفيلم، وتصدره لشباك التذاكر في الفترة الأخيرة، وحضر من أبطال الفيلم الفنان نضال الشافعي، والفنانة منة فضالى، كما تم تكريم الفنانة جومانا مراد،والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان رامي وحيد، والفنانة الشابة رنا رئيس، والفنانة جوري.وقال وليد خليل، مدير المهرجان: «سنعمل على تحويل السليمانية إلى مدينة ثقافية فنية في الفترة القادمة، وذلك بإقامة العديد من المهرجانات الفنية، ومنها مهرجان الفن التشكيلي، وكذا عدة حفلات يحييها نجوم عالميون في جولف السليمانية».ويأتي هذا التعاون بعد النجاح والتميز الذي حققه المهرجان في الدورتين الأولى والثانية، والدورة الثالثة التي احتضنتها مدينة الغردقة، ليضع نفسه ضمن أهم فعاليات الموضة فى الوطن العربي والشرق الأوسط.