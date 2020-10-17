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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيابة العامة السودانية تفتح تحقيقا فى تصوير زوجة الرئيس المعزول

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:42 ص
زوجة الرئيس المعزول
زوجة الرئيس المعزول عمر البشير
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أعلن المكتب التنفيذي للنائب العام السوداني تاج السر الحبر، أن رئاسة النيابة العامة وجهت بفتح بلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية؛ لمعرفة الشخص الذي قام بتصوير المتهمة وداد بابكر (زوجة الرئيس المعزول عمر البشير)، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته وفقا لأحكام القانون.

وذكر المكتب- في بيان - إن "المتهمة وداد بابكر تواجه إتهاما تحت أحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ويوم الأربعاء الماضي أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه قرارًا بالإفراج عن المتهمة بضمانة ضامنين، بعد اتخاذ كافة التدابير والحجز على كافة ممتلكاتها واستيفاء كل شروط الضمان".

وأشار إلى أنه من الاعتبارات التي وضعتها النيابة هي الحالة الصحية للمتهمة، التي تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفى وفق التقارير الطبية، موضحا أنه أعيد القبض عليها في بلاغ من لجنة إزالة التمكين، في نفس اليوم، وأفرج عنها وكيل النيابة المكلف يوم الخميس الماضي.

وأضاف: "فوجئت النيابة بصورة المتهمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يتنافي مع الحقوق الدستورية للمتهم، ويمثل انتهاكا واضحا وصارخا غير كريم لخصوصية المتهمة".

وأكدت النيابة العامة السودانية احترامها لحقوق المتهمين، مشددة على أنها تعمل على إرساء سيادة حكم القانون والحفاظ على الضمانات الأساسية للمتهمين، مع تأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

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