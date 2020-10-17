محافظة القاهرة تراجع مخرات السيول استعدادا لموسم الشتاء

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، منطقة الزهور «الزرايب» للتأكد من تجهيز وصيانة مجرى السيل بالمنطقة، وتابعت أعمال التطهير الجارية بمجرى السيل والذى ينتهى بتصريف مياه الامطار والسيول بالبحيرة.كما قامت بالمرور على المبانى التى تم إنشائها كمساكن بديلة لسكان منطقة الزرائب عن العشش الموجودة داخل مجرى السيل، وهى عبارة عن 42 عمارة بعدد حوالى 1080 وحدة سكنية والتى من المقرر تسليمها نهاية شهر مارس المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بها ما يقارب 36%.واستمعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لشرح المهندس المسؤل عن تنفيذ أعمال إنشاء الكوبرى الذى سوف يربط بين المساكن الجديدة الجارى إنشائها وسوق التونسي بطول 2 كيلو متر ويقوم على إنشاءه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.وقامت أيضًا المهندسة جيهان عبد المنعم، بالمرور على حى التبين لمتابعة تنفيذ ما أصدرته من تعليمات بشأن تطهير مخرات السيل ورفع مستوى منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع المناطق بالحى، وتفقدت مخر السيل التبين الواقع أمام شركة الكوك ومتابعة حالة التطهير به من جميع الجهات، كما وجهت رئيس الحى بضرورة تكثيف حملات النظافة والاشغالات ومتابعة حالة الانضباط بالشارع،وفي نفس السياق تفقدت مخر سيل كفر العلو التابع لحى حلوان وأكدت على ضرورة متابعة حالة النظافة والتطهير.ورافق المهندسة جيهان عبدالمنعم في جولاتها الدكتور أحمد القزاز رئيس حى حلوان، وإسلام عادل مدير الاتصال السياسى بالمنطقة، وجمال حسين مدير متابعة ميدانية بالمنطقة، ورئيس حى التبين، ومديرى الإدارات المعنية والتنفيذية بحى التبين وحلوان والمنطقة الجنوبية.