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السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 30914 إصابة بكورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:57 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها 30914 إصابة و754 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بواقع 30914، ليصل العدد الإجمالي إلى 5.2 مليون حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 14 أكتوبر 27235 إصابة، وفي 15 أكتوبر 28523 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 754 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 153214 حالة.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 14 أكتوبر 749 حالة، وفي 15 أكتوبر 713.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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