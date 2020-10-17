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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان.. إصابات كورونا اليومية تتخطى 500 حالة لأول مرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:22 ص
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
وكالات
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سجلت اليونان 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 500 حالة، حسبما قالت السلطات الصحية التي دعت المواطنين لاستخدام الأقنعة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وبين الحالات الجديدة، تم تسجيل 227 إصابة في منطقة العاصمة أثينا و63 في سالونيك، ثاني أكبر مدن البلاد، وسُجلت ثماني حالات وفاة بسبب المرض.

وقال عالم الأوبئة جيكاس ماجوركينيس: "سجلنا لأول مرة أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد.. قد يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى اختلال الموازين ويزيد من حدة الوباء".

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للصحفيين في وقت سابق في أعقاب قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن اليونان لا تزال من بين الدول التي تبلي بلاء حسنا في أوروبا.

وأضاف: "لكن هذا قد يتغير في أي لحظة إذا لم نلتزم بالإجراءات التي يوصي بها الخبراء".

وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس إن البلاد لا تزال في وضع مستقر لكنه "استقرار هش"، مضيفا أن "كل ما يحدث في أوروبا يشير إلى أن علينا ألا نتهاون".

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