رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«اقتبست البوست من جروب».. حقيقة محاولة اختطاف «إيمي» في مصر الجديدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:55 م
جريدة الدستور
طباعة
كشف مصادر أمنية حقيقة اختطاف فتاة تدعى إيمي بمنطقة السبع عمارات في مصر الجديدة، مؤكدة أن الواقعة مختلقة وذلك عقب استدعائها ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة.

وقالت المصادر إن أجهزة الأمن تابعت ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الفتاة التي تدعى إيمي لتعرضها لواقعة محاولة خطف بشارع الميرغني أسفل كوبري الميرغني بتقاطعه مع شارع الثورة.

وأضافت المصادر أنه باستدعاء الفتاة تبين أن اسمها «إيمان بدوي عليوه أحمد- 22 عاما» تقيم بمنطقة جسر السويس، وبمناقشتها وتحقيق خط سيرها ومكان الواقعة التي ادعت حدوث التعدي عليها بها وبمراجعة الكاميرات بالمنطقة تبين عدم صحة ما ادعته الفتاة تمامًا.

وأوضحت المصادر أنه بمواجهة الفتاة اعترفت أنها بتاريخ أمس عقب انتهاء أعمالها في الساعة السابعة مساءً استقلت سيارة «ميكروباص» وتوجهت لمقابلة صديقتيها «سلمى وسارة» بميدان الألف مسكن وتقابلوا مع 3 شباب أحدهم يدعى محمود أحمد كان زميلا لها بالمدرسة وتقدم للارتباط بها منذ عدة شهور لكن انفصلوا وبعد الانتهاء استقلت سيارة ميكروباص من ميدان الألف مسكن للتوجه لمسكنها بمنطقة الزيتون شارع جسر السويس.

وتابعت أنه أثناء صعودها بالميكروباص اصطدمت رأسها بالميكروباص وأثناء جلوسها داخل الميكروباص جاء على خاطرها وتولدت فكرة البوست التي نشرته وأنها اقتبسته من أحد الجروبات الخاص بالفتيات تحت اسم «هيرمونز كيبرز» وعدلت عليه ونشرته بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ 3 أشهر لوفاة والدها وبُعد أصحابها وأقاربها عنها وذلك لاستجداء تعاطفهم معتقدة أن ذلك سيتم متابعته من أصدقائها فقط ونشرت البوست ونامت وعقب استيقاظها فوجئت بزيادة عدد المتابعين لها وللبوست.

وجارى اتخاذ اللازم قانونيا ضدها نحو البلاغ الكاذب والعرض على النيابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

حريق ضخم يلتهم مول العصر الحديث بحلوان (صور)

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

رحلة عبدالله الشريف من مبيض محارة فاشل لـ«عنتيل الدوحة»

الصور

image description

استخراج «ولاعة وموبايل» من بطن مريض بالمنصورة

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل محمود ياسين

image description

حرف يدوية وأنشطة ثقافية لسكان عشش السودان بالجيزة (صور)

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

محمد الباز يدشن حملة لمقاطعة المنتجات التركية

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

الزمالك: طاقم طبى متكامل يتابع حالة فرجانى ساسى بعد إصابته بكورونا

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. «حرب مصر العظمى» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

نُقاد عن ديوان «سر كنعانية» لـ ابتسام أبوسعدة: تستلهم الغربة واللجوء

تدشين موقع إلكتروني تخليدًا لأعمال لينين الرملى

عبير الفقي تفوز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية 2020