«اقتبست البوست من جروب».. حقيقة محاولة اختطاف «إيمي» في مصر الجديدة

كشف مصادر أمنية حقيقة اختطاف فتاة تدعى إيمي بمنطقة السبع عمارات في مصر الجديدة، مؤكدة أن الواقعة مختلقة وذلك عقب استدعائها ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة.وقالت المصادر إن أجهزة الأمن تابعت ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن واقعة الفتاة التي تدعى إيمي لتعرضها لواقعة محاولة خطف بشارع الميرغني أسفل كوبري الميرغني بتقاطعه مع شارع الثورة.وأضافت المصادر أنه باستدعاء الفتاة تبين أن اسمها «إيمان بدوي عليوه أحمد- 22 عاما» تقيم بمنطقة جسر السويس، وبمناقشتها وتحقيق خط سيرها ومكان الواقعة التي ادعت حدوث التعدي عليها بها وبمراجعة الكاميرات بالمنطقة تبين عدم صحة ما ادعته الفتاة تمامًا.وأوضحت المصادر أنه بمواجهة الفتاة اعترفت أنها بتاريخ أمس عقب انتهاء أعمالها في الساعة السابعة مساءً استقلت سيارة «ميكروباص» وتوجهت لمقابلة صديقتيها «سلمى وسارة» بميدان الألف مسكن وتقابلوا مع 3 شباب أحدهم يدعى محمود أحمد كان زميلا لها بالمدرسة وتقدم للارتباط بها منذ عدة شهور لكن انفصلوا وبعد الانتهاء استقلت سيارة ميكروباص من ميدان الألف مسكن للتوجه لمسكنها بمنطقة الزيتون شارع جسر السويس.وتابعت أنه أثناء صعودها بالميكروباص اصطدمت رأسها بالميكروباص وأثناء جلوسها داخل الميكروباص جاء على خاطرها وتولدت فكرة البوست التي نشرته وأنها اقتبسته من أحد الجروبات الخاص بالفتيات تحت اسم «هيرمونز كيبرز» وعدلت عليه ونشرته بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ 3 أشهر لوفاة والدها وبُعد أصحابها وأقاربها عنها وذلك لاستجداء تعاطفهم معتقدة أن ذلك سيتم متابعته من أصدقائها فقط ونشرت البوست ونامت وعقب استيقاظها فوجئت بزيادة عدد المتابعين لها وللبوست.وجارى اتخاذ اللازم قانونيا ضدها نحو البلاغ الكاذب والعرض على النيابة.