«مواقف مشرفة لطنطاوى».. كيف أفسد المشير مخطط عرّابة الخراب «كلينتون» بمصر؟

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن تفاصيل جديدة عن علاقة هيلاري كلينتون بجماعة الإخوان الإرهابية منذ اندلاع الثورة في التحرير إلى وصولها قصر الاتحادية.





وأضاف في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن هذه القصة بدأت عندما كان سعدالدين إيراهيم، مدير مركز ابن خداون محبوسا في سجن طرة، لأنه كان متهما بالحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، وأثناء تواجده سمع سعدالدين إبراهيم خيرت الشاطر وهو يتحدث عن زيارة السفراء الأجانب له دون الإخوان.





واستكمل أن سعدالدين إبراهيم أكد له أنه سيتواصل مع سفراء الدول الأوروبية وسينقل لهم رغبة جماعة الإخوان في هذا الأمر، موضحا أنه بعد ذلك زار السفير الكندي خيرت الشاطر.





وواصل أنه بعد ذلك طلب سعدالدين إيراهم من خيرت الشاطر بأن تتحدث الجماعة الإرهابية عن نفس الشعارات التي تنادي بها الدول الأوروبية كحرية المرأة وقبول الآخر، موضحا أن خيرت الشاطر وجه الجماعة بتنفيذ هذه التعليمات، وأطلق على هذا البرنامج اسم تذويب المناطق الرمادية، وهي أن يعلن الإخوان مواقفهم من بعض القضايا التي تهم الغرب كحرية المرأة والأقباط والسلام مع إسرائيل.





وتابع: «في 2005 بعدما قدم الإخوان أنفسهم خرجت كونداليزا رايس لتقول إنه لا مانع من وصول الإسلاميين للحكم، وهيلاري كلينتون في ثورة يناير 2011 جاءت لزيارة مصر ونزلت ميدان التحرير، وفي 2012 قالت إن الجيش عليه تسليم السلطة للرئيس المنتخب»، موضحا أن محمد مرسي التقى بهيلاري كلينتون واشتكى لها أنه لا يتمكن من الحكم.





وواصل: «هيلاري كلينتون طلبت لقاء المشير طنطاوي وطلبت منه تسليم السلطة التشريعية، لكنه قال لها الرئيس مسئول عن السلطة التنفيذية فقط، والسلطة التشريعية ستبقى في يد المجلس العسكري لحين انتخاب مجلس شعب».





وتابع محمد الباز أن تاريخ سينصف المشير طنطاوي لمواقفه الحاسمة مع هذه السيدة، مضيفا أن هيلاري كلينتون أعربت للمشير طنطاوي عن استياء الولايات المتحدة من محاولات الجيش انتقاص سلطة الرئيس، لكن رد عليها:«أنا أرفض هذا الكلام وليس لنا أي مطمع في السلطة، وليس من حق أحد أن يحدد العلاقة بين الجيش ورئيس البلد، ونرفض التحريض على الجيش، وتصويره بأنه اغتصب سلطة الرئيس».







