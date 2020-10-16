رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«مواقف مشرفة لطنطاوى».. كيف أفسد المشير مخطط عرّابة الخراب «كلينتون» بمصر؟

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:32 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
طباعة
كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن تفاصيل جديدة عن علاقة هيلاري كلينتون بجماعة الإخوان الإرهابية منذ اندلاع الثورة في التحرير إلى وصولها قصر الاتحادية.

وأضاف في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن هذه القصة بدأت عندما كان سعدالدين إيراهيم، مدير مركز ابن خداون محبوسا في سجن طرة، لأنه كان متهما بالحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، وأثناء تواجده سمع سعدالدين إبراهيم خيرت الشاطر وهو يتحدث عن زيارة السفراء الأجانب له دون الإخوان.

واستكمل أن سعدالدين إبراهيم أكد له أنه سيتواصل مع سفراء الدول الأوروبية وسينقل لهم رغبة جماعة الإخوان في هذا الأمر، موضحا أنه بعد ذلك  زار السفير الكندي خيرت الشاطر.

وواصل أنه بعد ذلك طلب سعدالدين إيراهم من خيرت الشاطر بأن تتحدث الجماعة الإرهابية عن نفس الشعارات التي تنادي بها الدول الأوروبية كحرية المرأة وقبول الآخر، موضحا أن خيرت الشاطر وجه الجماعة بتنفيذ هذه التعليمات، وأطلق على هذا البرنامج اسم تذويب المناطق الرمادية، وهي أن يعلن الإخوان مواقفهم من بعض القضايا التي تهم الغرب كحرية المرأة والأقباط والسلام مع إسرائيل.

وتابع: «في 2005 بعدما قدم الإخوان أنفسهم خرجت كونداليزا رايس لتقول إنه لا مانع من وصول الإسلاميين للحكم، وهيلاري كلينتون في ثورة يناير 2011 جاءت لزيارة مصر ونزلت ميدان التحرير، وفي 2012 قالت إن الجيش عليه تسليم السلطة للرئيس المنتخب»، موضحا أن محمد مرسي التقى بهيلاري كلينتون واشتكى لها أنه لا يتمكن من الحكم.

وواصل: «هيلاري كلينتون طلبت لقاء المشير طنطاوي وطلبت منه تسليم السلطة التشريعية، لكنه قال لها الرئيس مسئول عن السلطة التنفيذية فقط، والسلطة التشريعية ستبقى في يد المجلس العسكري لحين انتخاب مجلس شعب».

وتابع محمد الباز أن تاريخ سينصف المشير طنطاوي لمواقفه الحاسمة مع هذه السيدة، مضيفا أن هيلاري كلينتون أعربت للمشير طنطاوي عن استياء الولايات المتحدة من محاولات الجيش انتقاص سلطة الرئيس، لكن رد عليها:«أنا أرفض هذا الكلام وليس لنا أي مطمع في السلطة، وليس من حق أحد أن يحدد العلاقة بين الجيش ورئيس البلد، ونرفض التحريض على الجيش، وتصويره بأنه اغتصب سلطة الرئيس».


موضوعات متعلقة

محمد الباز يطلق مسابقة لإعلاميى الإخوان: من هو خائن إسطنبول؟

محمد الباز يدشن حملة لمقاطعة المنتجات التركية

الصحة: 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

رحلة عبدالله الشريف من مبيض محارة فاشل لـ«عنتيل الدوحة»

الصور

image description

استخراج «ولاعة وموبايل» من بطن مريض بالمنصورة

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء الراحل محمود ياسين

image description

حرف يدوية وأنشطة ثقافية لسكان عشش السودان بالجيزة (صور)

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

68 مدرسة بالجيزة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

محمد الباز يدشن حملة لمقاطعة المنتجات التركية

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

الزمالك: طاقم طبى متكامل يتابع حالة فرجانى ساسى بعد إصابته بكورونا

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. «حرب مصر العظمى» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

نُقاد عن ديوان «سر كنعانية» لـ ابتسام أبوسعدة: تستلهم الغربة واللجوء

تدشين موقع إلكتروني تخليدًا لأعمال لينين الرملى

عبير الفقي تفوز بجائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية 2020