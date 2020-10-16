نادى المهندسين بالإسكندرية ينظم مسابقة للصيد (صور)

نظم نادي المهندسين بالإسكندرية مسابقة الصيد للمحترفين والهواه داخل مقر النادى برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور سامي درويش، أمين نادي المهندسين، والمهندس السيد حسن، عضو مجلس نقابة المهندسين وعضو مجلس إدارة النادي، والمهندسة أمينة حسن، عضو مجلس إدارة النادي.بدأت المسابقة اليوم بمشاركة عدد كبير من المهندسين، وتم تسليم جوائز للفائزين في المسابقة، كما أحيا عدد من النجوم حفل فني في ختام المسابقة.وأعرب الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، عن سعادته لتنظيم النادي مثل تلك المسابقات، وخاصة المحببة لدى الكثيرين وهي صيد الأسماك.وقال« سعودي»: « بدأنا في المسابقة الأولى وكانت بين المهندسين وأبنائهم، ولكن في المسابقة الثانية تم فتحها بين جميع النقابات المهنية، وذلك كجزء من التعاون المجتمعي مع كافة الزملاء بالنقابات الأخرى»، موجهًا الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المسابقة.وأضاف: «نتمنى أن تستمر تلك المسابقات بشكل دائم، وذلك في إطار حرصنا على جمع شمل الأسرة المصرية في إطار من اللقاءات المحببة في هوياتهم والمحترفين منهم، ونأمل من مجلس النادي الاستمرار في تلك الأنشطة والمسابقات للمهندسين وأبنائهم».كما وجه الشكر والتقدير لجميع مجلس إدارة النادي وأعضائه والعاملين فيه على الجهود المبذول في تنظيم الأنشطة والفعاليات، وذلك من خلال خطة التطوير والتي تصب في صالح المهندسين بالإسكندرية، مؤكد أن القادم سيكون أفضل ويتوافق مع متطلبات واحتياجات المهندسين.ورحب الدكتور سامي درويش، أمين نادي المهندسين، بجميع المشاركين في المسابقة الثانية للصيد بالإسكندرية، سواء كانوا من المهندسين وأبنائهم أو من أعضاء النقابات المهنية الأخرى، كما وجه الشكر للدكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية قائلًا: «لولا وجوده معانا ما تم إنجاز أي شيء».ومن جانبه، أعرب المهندس السيد حسن، عضو مجلس نقابة المهندسين وعضو مجلس إدارة النادي، عن سعادته أن يكون النادي بهذا الجمع والأسرية المتواجده به، وسعيد أكثر من تعليقات عدد من المهندسين بشعورهم بتطوير منشآت النادي، موجهًا في ذلك الشكر للدكتور محمد هشام سعودي، على توجيهاته وتعليماته بشأن تطوير النادي.