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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزى للإحصاء»: نصف مليون فصل تعليمى على مستوى الجمهورية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:10 ص
فصل تعليمى
فصل تعليمى
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد الفصول التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية تتخطى النصف مليون فصل بعدد 500.168 ألف فصل فى 55.2 ألف مدرسة باستثناء التعليم الأزهري.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الذكور يستحوذون على النصيب الأكبر من أعداد التلاميذ على مستوى جميع المراحل التعليمية بعدد 11.5 مليون طالب، مقابل 10.9 مليون طالبة بإجمالي 22.4 مليون طالب وطالبة.

ويتركز العدد الأكبر من الفصول المدرسية بمحافظات القاهرة بعدد 53.5 ألف فصل، الجيزة 42.8 ألف فصل، الشرقية 35.5 ألف فصل، الدقهلية 30.5 ألف فصل، البحيرة 30.7 ألف فصل.

كما لفت التقرير إلى وجود 12 محافظة مليونية تضم أكثر من مليون طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى، وهي القاهرة بنحو 2.2 مليون طالب، والجيزة 2.1 مليون طالب، والشرقية 1.6 مليون طالب، والبحيرة 1.4 مليون طالب، والدقهلية 1.4 مليون طالب، والقليوبية 1.3 مليون طالب، والمنيا 1.3 مليون طالب، والإسكندرية 1.2 مليون طالب، والغربية 1.1 مليون طالب، وسوهاج 1.1 مليون طالب، وأسيوط 1.040 مليون طالب، والمنوفية 1.035 مليون طالب.

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