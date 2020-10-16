محمد الباز يطلق مسابقة لإعلاميى الإخوان: من هو خائن إسطنبول؟

أطلق الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، مسابقة لإعلاميي إسطنبول بعنوان «من هو خائن إسطنبول؟ عصام تليمة أم أيمن نور أم أحمد عبدالعزيز أم حمزة زوبع، أم أسامة كمال الدين، أو شخص آخر؟».





وقال محمد الباز خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «الناس بتوع إسطنبول تعبوا معانا، وعمالين يضربوا في بعض، ويسألوا مين بيسرب التسجيلات لمحمد الباز؟».





وواصل: «المسابقة مستمرة لـ3 أيام، ومن حق إعلاميي إسطنبول المشاركة فيها، واللى هيوصل للإجابة هنذيع تسجيل خاص ليه».





ووجه محمد الباز رسالة لإعلاميي إسطنبول، قال فيها: «عصام تليمة تقدروا تسألوه اللاب توب بتاع حمزة زوبع كان عنده في مكتبه، وهو نسخ وخد منه إيه؟».



