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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالبلالين والحلوى.. معلمة تستعد لاستقبال طلابها غدا (صور)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:52 ص
معلمة تستعد لاستقبال
معلمة تستعد لاستقبال طلابها
ريم محمود
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نشرت المعلمة فتحية عبد الجواد، معلم خبير بمدرسة المنى الابتدائية بالجيزة، صورًا للفصل الخاص بها في المدرسة، بعد قيامها بتزيين الفصل بالبلالين ملونة، بالإضافة إلى إرشادات لارتداء الكمامة داخل الفصل، كما قامت بتحديد المسافات الآمنة بين الطلاب لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقالت «عبد الجواد»، في تصريح خاص لموقع «الدستور»: «مع بداية كل عام دراسي جديد أقوم بتزيين الفصل استعدادًا لاستقبال الطلاب، وقمت بدهان المقاعد بألوان متنوعة، وأريد أن أنشر حالة من البهجة في الفصل للطلاب حتى يحبون الدراسة والمدرسة، وحرصت عى تحديد المسافات الآمنة أيضًا حتى ننشر البهجة للطلاب».

وأضافت: «سوف أقوم غدًا بتوزيع الحلويات على الطلاب صباح غدًا السبت»، مؤكدة أنها أيضًا قامت بتوفير جهاز قياس الحرارة حتى يتم قياس الحرارة لكل طالب قبل دخول الفصل.

وتابعت:« أحب أن أوصل رسالة اطمئنان لأولياء الأمور أننا مستعدون للعام الدراسي الجديد بشكل آمن جدًا، ويهمنا سلامة الطلاب في المقام الأول».

وينطلق غدًا السبت الموافق ١٧ أكتوبر العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠٢٠٢١.
بالبلالين والحلوى.. معلمة تستعد لاستقبال طلابها غدا (صور)
بالبلالين والحلوى.. معلمة تستعد لاستقبال طلابها غدا (صور)
بالبلالين والحلوى.. معلمة تستعد لاستقبال طلابها غدا (صور)
بالبلالين والحلوى.. معلمة تستعد لاستقبال طلابها غدا (صور)
بالبلالين والحلوى.. معلمة تستعد لاستقبال طلابها غدا (صور)
بالبلالين والحلوى.. معلمة تستعد لاستقبال طلابها غدا (صور)
بالبلالين والحلوى.. معلمة تستعد لاستقبال طلابها غدا (صور)
بالبلالين والحلوى.. معلمة تستعد لاستقبال طلابها غدا (صور)

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