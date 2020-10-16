القائمة الوطنية بالإسكندرية: نهدف لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن

نظمت القائمة الوطنية تحت رعاية حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عددًا من المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحي القائمة خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، والمقرر لها يومي 24 و25 أكتوبر.وتضم القائمة الوطنية أحزاب مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.وقالت سوسن حسني حافظ، المرشحة على مقعد الشباب في قائمة غرب الدلتا، إن قائمة من أجل مصر قائمة على الاختلاف والتنوع، وقد اتفق جميع أعضائها من 12 حزبًا من مختلف التوجهات والأيدولوجيات بعد أن جلسوا على طاولة المناقشات على توحيد هدفهم الرئيسي، وهو مصلحة الوطن، والمواطن ومن هنا جاء الاسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، فكلنا نعمل من أجل هدف واحد وهو مصرنا الحبيبة، لاستكمال البناء والتنمية بقيادة الرئيس السيسي.وأضافت أن الرئيس السيسي فتح المجال أمام الكوادر الشابة ودعمهم في المناصب القيادية، وأقام العديد من المؤتمرات الشبابية لتدعيم الشباب واستيعاب قدراتهم وطاقاتهم بشكل صحيح، وهو ما لم نره في العهود السابقة.وأكدت حافظ على دورها التشريعي والرقابي والتواصلي الخدمي مع المواطنين داخل قبة البرلمان، لأن هذا الدور تكليف وليس تشريفا، مشددة أن من أولوياتها حال فوزها الاهتمام بالتعليم والصحة، وضرورة عودة مصر كقوة زراعية صناعية من جديد، واستكمال مسيرة البناء التي بدأها الرئيس السيسي، فضلًا عن القضاء على شبح البطالة تماما بين الشباب وتوفير فرص عمل واستغلال طاقتهم بشكل صحيح.وأشارت إلى أن أهمية تنشئة الشباب والأطفال تنشئة سليمة، ومنع استغلال الأطفال، وتنظيم ندوات لدعم أولياء الأمور، وتأهيلهم لكيفية التعامل مع الأطفال، وكذلك ضرورة التوعية المجتمعية بدعم ذوي الهمم، مضيفة: "بحكم عملي كأخصائية تخاطب وتعديل سلوك مع ذوي الهمم، فقد تم تنظيم العديد من الندوات في مجال الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق مطالبهم وتغيير وجهة نظرة المجتمع لهم لأنهم يمثلون فئة كبيرة ومهمة في المجتمع.وطالب النائب سامح السايح، المرشح عن القائمة الوطنية بالإسكندرية، المواطنين بالمشاركة الفعالية في الاستحقاق الانتخابي القادم "مجلس النواب"، فالمشاركة ضمانة أساسية للناخبين لتوصيل صوتهم للحكومة باعتبار عضو مجلس النواب حلقة الوصل بين الشعب والحكومة، ولذلك لابد من الحفاظ على تحقيق الوعود التي قطعها المرشح على نفسه ومواصلة العمل من أجل الوطن والمواطن.وأكد أن عقد الانتخابات في هذا التوقيت يوجه رسالة مفادها أن الشعب المصري يعيش حالة من الاستقرار والأمن والسلام الداخلي، وأن الجبهة الداخلية بخير بشعبها المتمثل في جميع أطياف المجتمع من فلاحين وصعايدة وعرب، وصيادين ورجال ونساء ومسلمين ومسيحين وشباب وشيوخ، فمصر على قلب رجل واحد خلف قيادتها السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنعم بالأمن والاستقرار.وأشار إلى أهمية حل مشاكل المواطنين خلال الفترة القادمة سواء تحت قبة البرلمان أو باعتباره مواطنا يشعر بمشاكلهم، مشيرًا إلى أنه سيظل خادمًا مخلصًا لأبناء دائرته، مضيفًا أن من أولوياته تطوير الريف باعتباره أحد أبناء ريف المنتزه، وعودة قوة مصر الزراعية خلال الفترة القادمة.وقال أحمد مهنا، المرشح عن مقعد العمال والفلاحين في القائمة الوطنية، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة، ورغم زيادة التحديات، فالشعب المصري قادر على تجاوزها بما يحمله من وعي وإيمان بالمشروع الوطني للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وشدد على أهمية مجلس النواب من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية التي لم تتوقف يومًا برغم كل التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.من جانبه، أشار وجيه ظريف المرشح عن مقعد الأقباط في القائمة الوطنية، إلى أن أهم اختصاصات مجلس النواب هو سن القوانين التي تخدم المواطن في المقام الأول، وتعزيز المواطنة، فضلًا عن دوره الرقابي على السلطة التنفيذية من أجل توصيل الخدمات للمواطن.وأضاف أن المجلس القادم منوط به استكمال خطط مصر التنموية، ومواصلة مواجهة التحديات، على أرضية وطنية صلبة، يستطيع من خلالها البرلمان إنجاز التشريعات اللازمة لتواكب خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية يومي 24 و25 أكتوبر في المرحلة الأولى.