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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الإسكندرية: فحص 30 ألف سيدة خلال المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:57 م
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة بالإسكندرية
هبه عويضه
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ختتمت مديرية الصحة بالإسكندرية، فعاليات المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية بالإسكندرية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المرحلة الأولى للحملة تمت بمناطق المنتزه وشرق ووسط وغرب الإسكندرية، وقدمت خدماتها لـ ٣٠٨٩٢ منتفعة، حصلن جميعهن على الخدمة مجانًا، مشيرًا إلى بدء المرحلة الثانية بداية من بعد غد الأحد ولمدة خمسة أيام بمناطق الجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب.

من جانبها، قالت الدكتورة منال الشريف، مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إنه تم أثناء الحملة عمل عدد من الندوات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة، وتجنب الحمل أثناء جائحة كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء الجائحة، والتغذية السليمة لرفعً المناعة لمواجهة الأمراض، وكذلك التوعية بمخاطر الزواج المبكر وختان الإناث، لافتة إلى أنه أقيم على هامش الحملة معارض لمنتجات نوادي المرأة.

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