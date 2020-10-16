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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الإحصاء»: 4160 فرد المعدل اليومى للزيادة السكانية خلال 2020

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:22 م
للزيادة السكانية
للزيادة السكانية
أميرة ممدوح
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بوتيرة أقل من المعتاد تسير أعداد السكان داخل مصر نحو الارتفاع لتسجل المليون الأول بعد المائة قبل أيام قليلة من شهر أكتوبر الجاري، مستغرقة مدة قدرها 8 أشهر تقريبا مقارنة بـ6 أشهر و25 يوما عن المليون نسمة السابقة.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن المعدل اليومى للزيادة السكانية داخل الجمهورية يبلغ 4160 فرد يوميًا، بمعدل 2.9 فى الدقيقة، 173 في الساعة، 4160 فى اليوم، 124.2 ألف فرد فى الشهر.

َوأظهرت المؤشرات انخفاض حجم الزيادة السكانية والتى يقصد بها الفرق بين المواليد والوفيات من 1.8 مليون نسمة عام 2018 إلى 1.7 مليون نسمة عام 2019، وشهدت محافظات سوهاج، أسيوط، قنا، المنيا، بنى سويف أعلى نسب زيادة سكانية خلال عام 2019، حيث بلغت 2.4، 2.4، 2.3، 2.3، 2.2% على الترتيب.

بينما شهدت محافظات بورسعيد، القاهرة، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية أقل نسب زيادة سكانية خلال عام2019 حيث بلغت 1، 1.2، 1.3، 1.4، 1.4 % على الترتيب.

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