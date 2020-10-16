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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد الباز يدشن حملة لمقاطعة المنتجات التركية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:37 م
جريدة الدستور
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دشن الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، حملة لمقاطعة المنتجات التركية.

وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»: «نحن لا ندعو للتخريب، ولكن عندما تكون هناك دولة برئيسها ومخابراتها تستهدف مصر، فلابد أن نقاطعها».

وتابع: «على الأقل يجب أن يكون هناك ضغط شعبي على هذه الدولة التي تستهدف مصر وشعبها.. أتمنى أن يشارك المصريون كلهم في هذه الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا، وأن ينفذوها على الأرض أيضا بعدم شراء هذه المنتجات».

ودعا محمد الباز الشعب المصري للاقتداء بالسعوديين في هذه المقاطعة للضغط الاقتصادي على تركيا.

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