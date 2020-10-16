محمد الباز: نعيش موسم الجرائم الغريبة «أم تخنق ابنها وابن يولع في أمه»

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا لكشف الجرائم، خاصة واقعة فتاة المعادي التي قبضت فيها الداخلية على الجناة خلال 24 ساعة.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن الداخلية تعمل تحت ضغط كبير جدا، خاصة أن أبواق الإخوان الإرهابية تحاول أن تصدر دائما فكرة عدم وجود أمن في مصر بسبب تلك الجرائم، التي يعاني منها العالم كله.





وتابع: «هذه جرائم عادية في مجتمع فيه 101 مليون مواطن وبتحصل في كل الدول، وأكبر الدول بيحصل فيها كدة وأكتر».



