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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد الباز: نعيش موسم الجرائم الغريبة «أم تخنق ابنها وابن يولع في أمه»

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:21 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا لكشف الجرائم، خاصة واقعة فتاة المعادي التي قبضت فيها الداخلية على الجناة خلال 24 ساعة.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن الداخلية تعمل تحت ضغط كبير جدا، خاصة أن أبواق الإخوان الإرهابية تحاول أن تصدر دائما فكرة عدم وجود أمن في مصر بسبب تلك الجرائم، التي يعاني منها العالم كله.

وتابع: «هذه جرائم عادية في مجتمع فيه 101 مليون مواطن وبتحصل في كل الدول، وأكبر الدول بيحصل فيها كدة وأكتر».

وواصل: «الفترة الأخيرة في موسم للجرائم الغريبة ست بتخنق ابنها الرضيع، وواحد بيولع في أمه في فيصل وجرائم بشعة وغريبة على مجتمعنا، لكن الجرائم لا تعكس عدم وجود أمن في البلد».

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