لعدم حصوله على التراخيص.. غلق مطعم علي غزلان أثناء افتتاحه بطنطا

أغلقت الأجهزة التنفيذية بحي ثان طنطا، مطعم "ستوماك" فرع طنطا، وهو أحد فرع سلسلة المطاعم التي يمتلكها اليوتيوبر علي غزلان، وذلك أثناء افتتاحه الفرع.وقال الدكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا، إنهم فوجئوا بحفل افتتاح في دوران شارع سعيد، أحد أكبر الشوارع المهمة في طنطا، خاص بأحد المطاعم الشهيرة وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب وجود زحام شديد من قبل المواطنين على المطعم، وهو مخالف لقرارات مجلس رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف "عيسى"، أنه على الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية وتم إغلاق المحل وتشميعه في حضور الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية، بشأن فيروس كورونا من حيث الزحام وعدم ارتداء الكمامات وعدم الالتزام بنسبة الـ 50 % حضور، وتم التحفظ على البطاقات الشخصية لـ 3 من أصحاب المحل بينهم علي غزلان، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.وأشار إلى أن المحل لم ينته من التراخيص الخاصة به، وكان في مرحلة استكمال إجراءات الأوراق، وأنه لن يسمح بوجود أي مخالفات بشأن عدم الالتزام بفيروس كورونا، وأيضا عمل إشغالات في الشوارع وإعاقة حركة المرور وسير المواطنين.