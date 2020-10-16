مرشحة التنسيقية تنظم مؤتمرًا جماهيريًا لعرض برنامجها الانتخابي بسمالوط

نظمت الدكتورة رشا أبوشقرة، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 2020، مؤتمرًا جماهيريًا بمركز سمالوط بمحافظة المنيا لعرض برنامجها الانتخابي على عدد من الأهالي.وأكدت أبوشقرة خلال المؤتمر، على ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية والإصلاح الزراعي وزيادة استثماراتها بما يسهم في تحقيق التنمية المباشرة للمزارعين، وما يساعد كذلك على زيادة الصادارت الزراعية بما يتناسب ومواصفات الجودة بالسوق العالمية.وركزت في النقاش مع الحضور على زيادة دعم وتمكين المرأة في جميع القطاعات إلى جانب دعم الشباب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.وشهد المؤتمر تفاعلًا بين الحضور والمرشحة، لمناقشة استفساراتهم ومقترحاتهم حول النهوض بقطاع الصعيد، في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك شرح ماهية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأهم الأدوار التي تقوم بها.