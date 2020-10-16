مرشحة التنسيقية تنظم مؤتمرًا جماهيريًا لعرض برنامجها الانتخابي بسمالوط
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:14 م
إسلام نصيرطباعة
نظمت الدكتورة رشا أبوشقرة، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية «من أجل مصر» بانتخابات مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 2020، مؤتمرًا جماهيريًا بمركز سمالوط بمحافظة المنيا لعرض برنامجها الانتخابي على عدد من الأهالي.
وأكدت أبوشقرة خلال المؤتمر، على ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية والإصلاح الزراعي وزيادة استثماراتها بما يسهم في تحقيق التنمية المباشرة للمزارعين، وما يساعد كذلك على زيادة الصادارت الزراعية بما يتناسب ومواصفات الجودة بالسوق العالمية.
وركزت في النقاش مع الحضور على زيادة دعم وتمكين المرأة في جميع القطاعات إلى جانب دعم الشباب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وشهد المؤتمر تفاعلًا بين الحضور والمرشحة، لمناقشة استفساراتهم ومقترحاتهم حول النهوض بقطاع الصعيد، في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك شرح ماهية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأهم الأدوار التي تقوم بها.
وأكدت أبوشقرة خلال المؤتمر، على ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية والإصلاح الزراعي وزيادة استثماراتها بما يسهم في تحقيق التنمية المباشرة للمزارعين، وما يساعد كذلك على زيادة الصادارت الزراعية بما يتناسب ومواصفات الجودة بالسوق العالمية.
وركزت في النقاش مع الحضور على زيادة دعم وتمكين المرأة في جميع القطاعات إلى جانب دعم الشباب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وشهد المؤتمر تفاعلًا بين الحضور والمرشحة، لمناقشة استفساراتهم ومقترحاتهم حول النهوض بقطاع الصعيد، في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك شرح ماهية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأهم الأدوار التي تقوم بها.