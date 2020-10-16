عاطل يقتل جاره طعنًا بساطور في 15 مايو

أقدم عاطل على قتل جاره طعنا في تطور بسبب خلافات بينهم بمنطقة 15 مايو.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفي بأحد الشوارع بمجاورة 32.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب شهرته نيجر مقتول طعنا بساطور، وبعمل التحريات دلت أن جاره وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم، وألقى القبض على المتهم.