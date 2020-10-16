عاطل يقتل جاره طعنًا بساطور في 15 مايو
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:17 م
هدير مصطفيطباعة
أقدم عاطل على قتل جاره طعنا في تطور بسبب خلافات بينهم بمنطقة 15 مايو.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفي بأحد الشوارع بمجاورة 32.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب شهرته نيجر مقتول طعنا بساطور، وبعمل التحريات دلت أن جاره وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم، وألقى القبض على المتهم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفي بأحد الشوارع بمجاورة 32.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب شهرته نيجر مقتول طعنا بساطور، وبعمل التحريات دلت أن جاره وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم، وألقى القبض على المتهم.