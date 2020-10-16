محمد الباز: المشروعات تُنفذ بخطى ثابتة وكأن كورونا لم يمر من هنا

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أن الجهاز التنفيذي وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل الليل بالنهار من أجل إنجاز المشروعات وتحقيق إنجازات على الأرض.





وقال محمد الباز خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تفقد بنفسه سير العمل في شبكة المحاول بمنطقة شرق القاهرة، متابعا: «كان يمكن للرئيس أن يوجه بتنفيذ المشروعات ويتابع التقارير، لكنه يحرص على النزول للشارع بنفسه والحديث مع الناس».





وأضاف أن المشروعات التي تقوم بها الدولة، هدفها الأساسي راحة الناس، متابعا: «عشنا شهور صعبة بسبب كورونا، لكن لما تبص للمشهد من فوق وكأن كورونا لم تمر من هنا، فالمشروعات تسير بخطة ثابتة».