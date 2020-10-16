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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المفتي: «الإخوان حاولوا اختطاف المرجعية الشرعية»

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:52 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المرجعية الشرعية اختطفت كثيرا وتم الترتيب لذلك على مدى طويل، واستغرق أكثر من 90 سنة، حتى يقال عنه أنه مجتمع بلا هوية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك من أراد اختطاف المرجعية، وإفهام الناس أن الدولة ليس لها مرجعية شرعية ووليست لها هوية، وأن مصر بعيدة عن الشريعة الإسلامية».

وأردف: «الإخوان أطلقوا شعارات الإسلام هو الحل والعودة للشريعة، وكلها مفردات توهم الإنسان البسيط أن المرجعية غائبة عن المجتمع المصري، ومن ثم لابد من الكفاح».

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