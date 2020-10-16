المفتي: «الإخوان حاولوا اختطاف المرجعية الشرعية»

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المرجعية الشرعية اختطفت كثيرا وتم الترتيب لذلك على مدى طويل، واستغرق أكثر من 90 سنة، حتى يقال عنه أنه مجتمع بلا هوية.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك من أراد اختطاف المرجعية، وإفهام الناس أن الدولة ليس لها مرجعية شرعية ووليست لها هوية، وأن مصر بعيدة عن الشريعة الإسلامية».





وأردف: «الإخوان أطلقوا شعارات الإسلام هو الحل والعودة للشريعة، وكلها مفردات توهم الإنسان البسيط أن المرجعية غائبة عن المجتمع المصري، ومن ثم لابد من الكفاح».