«تويتر» تعترف: أخطأنا بحجب مقال «نيويورك بوست»

اعترف جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، اليوم الجمعة، أن شركته أخطأت بحجبها روابط لمقال يتضمن مزاعم عن نجل المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، وفق وكالة فرانس برس.وغرد دورسي قائلًا: "هدفنا هو محاولة إضافة سياق للمحتوى والآن لدينا قدرات لنفعل ذلك".وأثارت الشركة انتقادات حادة عندما حظرت مؤقتًا حساب الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على تويتر، بعدما نشر الحساب مقطع فيديو يشير إلى قصة نشرتها صحيفة نيويورك بوست، أمس الخميس.وقالت فيجيا جدي مسئولة السياسات في "تويتر" في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن الشركة قررت تعديل سياستها المتعلقة بالمواد المخترقة بعد ردود الفعل على خطوتها الأخيرة.لكن تويتر قالت أيضًا إنه رغم ذلك إن قصة نيويورك بوست كان يجب أن تحجب على أي حال إذ قال متحدث باسم الشركة، إن القصة كانت ستعتبر أيضا "انتهاكًا لقواعد حماية المعلومات الشخصية".