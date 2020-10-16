كندا: سنواصل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إنه سيواصل التصدي لدبلوماسية الصين "القسرية" وانتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج وشينجيانج بعد أن تعرض لانتقادات حادة من الصين بسبب تصريحات مماثلة أدلى بها قبل أيام.وأضاف في مؤتمر صحفي: "سندافع بوضوح وبقوة عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم سواء كان الأمر متعلقا بالوضع الذي يشهده الويجور أو الموقف المقلق جدا في هونج كونج أو انتقاد دبلوماسية الصين القسرية".لكن ترودو أشار إلى أنه لا يسعى لتصعيد التوتر مع الصين.