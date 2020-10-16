كبير المفاوضين البريطانيين يطلب من نظيره الأوروبي عدم القدوم إلى لندن

أعلن داونينج ستريت، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، أن ديفيد فروست كبير المفاوضين البريطانيين طلب من نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه عدم القدوم إلى لندن يوم الاثنين، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتحدث ديفيد فروست إلى ميشيل بارنييه بعد أن قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن المملكة المتحدة لا يمكنها مواصلة المفاوضات دون تغيير جوهري في موقف الاتحاد الأوروبي.وقال متحدث باسم بوريس جونسون: "لذلك لا أساس للمفاوضات من يوم الاثنين في لندن".وذكرت الحكومة البريطانية أن الرجلين اتفقا مع ذلك على استئناف مناقشاتهما في بداية الأسبوع، في محاولة لكسر الجمود بشأن المحادثات التجارية بين بروكسل ولندن.