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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 وفيات و1368 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:55 م
كورنا في لبنان
كورنا في لبنان
وكالات
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أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بتسجيل 8 وفيات و1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل تراجعا في عدد الإصابات الذي سجل أمس الخميس وبلغ 1550 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 1308 إصابات تعود لمقيمين، في حين أنه تم تسجيل 60 إصابة لوافدين، خلال ​الساعات​ الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 59881 حتى اليوم.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي في البلاد بلغ 509 حالات.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد حالات الشفاء وصل إلى 26468 شخصا، في حين أن 627 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، 201 منهم يقبعون في العناية المركزة.

وسجل لبنان أمس الخميس 1550 إصابة في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

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