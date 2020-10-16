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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور جمهوري يتوقع خسارة ترامب في الانتخابات

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:57 م
ترامب
ترامب
وكالات
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انتقد سيناتور جمهوري بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منددًا بصريح العبارة بقائد سيء وتوقّع خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر، في تسجيل كشفت عنه وسائل إعلام.

وقال السيناتور بين ساس المنتخب عن ولاية نيبراسكا: "هناك الكثير من المواضيع التي لا نتفق عليها"، عندما سُئل الأربعاء عن علاقاته بالرئيس خلال مؤتمر عبر الهاتف.

واعتبر ساس أن ترامب في هذه المسائل "سيء، ليس فقط كجمهوري إنما أيضًا كأمريكي".

وأضاف: أن قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، تبدو خسارة ترامب "مرجّحة" في مواجهة الديموقراطي جو بايدن، معربًا عن خشيته من "حمام دمّ في مجلس الشيوخ بالنسبة للجمهوريين" الذين يملكون الأكثرية حاليًا في هذا المجلس.

وفي التسجيل الذي كشفت عنه في الأصل مجلة "واشنطن اكزامينر" المحافظة، يعدد السيناتور المحافظ الذي لم يدعم ترامب في انتخابات العام 2016، لائحة طويلة من الانتقادات.

وأشار إلى "الطريقة التي يتودد بها (ترامب) للحكام الدكتاتوريين" في إشارة خصوصًا إلى العلاقات الجيدة التي يقيمها ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينج.

وانتقد ساس أيضًا "الطريقة التي يتجاهل فيها (ترامب) الأويجور المتواجدين حرفيًا في معسكرات اعتقال في شينجيانج حاليًا. لم يحرك ساكنًا حيال سكان هونج كونج" مضيفًا: أن "الولايات المتحدة تخون بشكل منتظم حلفاءها في عهده".

انتقد السيناتور السياسة الخارجية للرئيس "للطريقة التي يتعامل بها مع النساء ويرمي عبرها المال من النوافذ يسخر من الانجيليين خلف ظهورهم وعائلته استفادت من الرئاسة كفرصة تجارية، وهو يغازل المؤيدين لتفوق العرق الأبيض".

وانتقد السيناتور المتديّن أيضًا إدارة أزمة تفشي وباء كوفيد-19 معتبرًا أن الرئيس "رفض على مدى أشهر أخذ (الأمر) على محمل الجدّ".

وقال "لا أعتقد أن طريقته في إدارة أزمة كوفيد كانت منطقية أو مسؤولة أو صحيحة".

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