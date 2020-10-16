ترامب: 100 مليون جرعة للقاح كورونا ستوزع «مجانا»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، التوصل للقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن اللقاح سوف يتم توفيره بالمجان لكل من يحتاجه داخل الولايات المتحدة.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب على أنصاره بمؤتمر انتخابي بولاية فلوريدا، حيث أشار فى كلمته أنه من المقرر توفير 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تناوله أثناء فترة إصابته بالوباء، بعد الاطمئنان بشكل كامل على فاعليته، وأن الأولوية في ذلك ستكون لكبار السن، الذين تقدر أعدادهم بالبلاد بحوالب 54 مليونا.