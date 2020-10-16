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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. «حرب مصر العظمى» على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:52 م
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
نعمات مدحت
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تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة كتاب "أكتوبر ٧٣ حرب مصر العظمى" للكاتب الصحفى أحمد السرساوى، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢١ أكتوبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.

تأتى الندوة ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد، ويناقش الكتاب اللواء أ.ح الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، وتقدم الندوة الإعلامية منال ماجد، ويديرها ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وتقام الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف نيل القاهرة بتراس المكتبة.

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