رهبانيات الإسكندرية تحتفل مع الأنبا إبراهيم إسحق بالقداس الإلهي

ترأس صباح اليوم الجمعة، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي.شارك الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل الإيبارشية البطريركية، والآب يوحنا جورج راعي كاتدرائية القيامة، والآب يوسف محارب مساعد الراعي ولفيف من الآباء الكهنة مُلتفين حول مذبح الرب.بدأ البطريرك كلمة العظة بتعبيره عن مدى إمتنانه وسعادته باللقاء الملئ بالمواهب المختلفة ورغم التعدد بين الروحانيات إلا أن جميعنا شهود بقلبٍ واحد روح واحدة فكر واحد.ودارت مناقشة حول أهمية دور الكنيسة المتمثلة في الآباء الكهنة والرهبان والراهبات.