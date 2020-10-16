حرف يدوية وأنشطة ثقافية لسكان عشش السودان بالجيزة (صور)

نظمت جامعة القاهرة ورش للصناعات الحرفية اليدوية، وكذا تم إجراء اختبارات محو الأمية لعدد 39 مواطنا من المتقدمين من الأهالي، ضمن فعاليات القافلة التنموية بمنطقة مساكن عشش السودان في إطار التعاون المثمر ما بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة.كما نظمت مديرية الثقافة بالجيزة، أنشطة ثقافية لاقت إعجاب أهالي المنطقة، وتوزيع عدد من الشنط المدرسية على الطلاب على أن يتم استكمال التوزيع الأسبوع القادم.يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، والدكتور محمد سامي الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، وممثلي هيئة تعليم الكبار.